Sepil, yaptığı açıklamada, bundan önceki 4 maçta galip gelemediklerini, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında ikinci yarıda buldukları gollerle 2-0 kazandıklarını anımsattı.

Ligin ilk devresini en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirten Sepil, şöyle konuştu:

"Sezonun en önemli galibiyetlerinden birini aldık, önümüze daha rahat bakacağız. Önümüzde 4 tane çok önemli maç var, bunlardan üçünü deplasmanda oynayacağız. Bunlardan da iyi puan alıp ikinci yarıya daha güzel başlamak istiyoruz. Akhisarspor karşısında harika bir galibiyet aldık."

Sepil, dün Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında takımın ikinci golünü atan Halil Akbunar'ın, Süper Lig oyuncusu olduğunu fark ettiğini belirterek, "Ona göre oynuyor. Çok iyi oynadı ve gol de geldi. Halil Akbunar gibi içimizden çıkan gençlerin gol atması diğerlerine de örnek olacak." ifadelerini kullandı.



13 MAÇTA 21 PUAN

Tarihinde 14 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'e başarılı bir başlangıç yapan Göztepe, ilk 8 haftada topladığı 16 puanla averajla 2. sıraya kadar yükseldi.

Ligde 8. haftadan sonra oynadığı 4 maçta istediği sonuçları alamayan ve bu periyottan 2 puan çıkaran Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yendi. 13. haftayı 21 puanla kapatan sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunuyor.



GOL ATAN OYUNCU SAYISI 8

Şimdiye kadar 23 oyuncunun mücadele ettiği Göztepe'de dün gol atan Selçuk Şahin ve Halil Akbunar'la bu sezon gol sevinci yaşayan futbolcu sayısı 8'e çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte Adis Jahovic'in 11 golü bulunurken, Andre Castro ile Tayfur Bingöl üçer, Oscar Scarione ile Nabil Ghilas ikişer, Halil Akbunar, Ömer Şişmanoğlu ve Selçuk Şahin ise birer gol kaydetti.

Ligdeki 24 golünün 15'ini iç sahada, 9'unu dış sahada atan Göztepe, müsabakaların iki devresinde de on ikişer gol buldu.

İzmir temsilcisi 2'si üst üste olmak üzere bu sezon 3 maçta kalesini gole kapattı.



KALAN 4 MAÇTAN 3'Ü DEPLASMAN

İlk devrenin son 4 haftasında 3 maçını deplasmanda oynayacak Göztepe, önümüzdeki 2 hafta Kardemir Karabükspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olduktan sonra İzmir'de Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk devrenin son haftasında ise Galatasaray deplasmanında puan arayacak.