Göz-Göz hayat buldu
Taraftarı önünde Akhisar’ı konuk eden Göztepe, rakibine şans tanımadı. Baştan sona üstün oynayan İzmir ekibi, Selçuk ve Halil’in golleriyle rakibini yıktı, galibiyete uzandı
PERDEYİ HALİL KAPADI
Jahovic'in pasına hareketlenen Halil, yerden düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0. Güçlü rakibi karşısında 3 puana uzanan İzmir temsilcisi, tam 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Tamer Tuna'nın öğrencileri, bu sonuçla puanını da 21'e çıkardı. Kazanamama serisini 5 maça çıkaran Akhisar ise 18 puanda kaldı.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:47
-
Malatyaspor'dan Beşiktaş'a özel pankart
Toplam 1
Yorum
babo adamsın
-
Cimbom transferde şova hazırlanıyor!
Toplam 12
Yorum
celil OLMAZ BU TRANSFER
-
Ebrar sezonu kapattı
Toplam 2
Yorum
CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
Göz-Göz hayat buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.