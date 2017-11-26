Göz-Göz hayat buldu

Taraftarı önünde Akhisar’ı konuk eden Göztepe, rakibine şans tanımadı. Baştan sona üstün oynayan İzmir ekibi, Selçuk ve Halil’in golleriyle rakibini yıktı, galibiyete uzandı

SEZONA iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda düşüşe geçen Göztepe, dün taraftarı önünde hayat buldu. Ligin flaş takımlarından Akhisar'ı konuk eden sarı-kırmızılılar, ilk yarısı golsüz geçen maçın ikinci 45'inde rakibini yıktı. Baştan sona üstün olan ev sahibi, Gouffran'la yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, 69. dakikada Selçuk Şahin sahneye çıktı. Göz Göz'ün tecrübeli ismi, Milos Kosanovic'in sağdan kullandığı kornere iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. Rakibi karşısında üst üste pozisyonlara giren Göztepe, 79'da bir kez daha gol sevinci yaşadı.



PERDEYİ HALİL KAPADI

Jahovic'in pasına hareketlenen Halil, yerden düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0. Güçlü rakibi karşısında 3 puana uzanan İzmir temsilcisi, tam 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Tamer Tuna'nın öğrencileri, bu sonuçla puanını da 21'e çıkardı. Kazanamama serisini 5 maça çıkaran Akhisar ise 18 puanda kaldı.