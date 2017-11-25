Tamer Tuna: Çok değerli bir galibiyet aldık

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenip üzerlerindeki baskıyı yok ettiklerini söyledi. İki takımın da 4 haftadır galibiyet alamadığına değinen Tuna, "Güçlü ve karakterli takımlar bu tür dönemlerden çıkmasını bilir. Biz de çok değerli bir galibiyet aldık. İlk yarıda oyunu genişletirken sıkıntı yaşadık ve dikine oynayamadık. Çok yan pas yaptık. Fakat ikinci devrede hareketli oyun ve dikine paslarla sonuca gitmeyi bildik. Topu kaybettiğimiz anlarda da geriye dönmeyi iyi başardık aksi halde Akhisarspor bu durumdan iyi faydalanabilirdi. Biz iyi bir ekip olduğumuzu biliyorduk. Tıkandığımız anlar oluyor ama bizim hedefimiz her zaman kendimizi geliştirmek ve ligi iyi yerde bitirmek" dedi. Sabri'nin yedek kalması konusuna da değinen Tuna, "Sabri çok değerli bir futbolcu. Yıllardır Galatasaray'da oynayıp kaptanlık yaptıktan sonra başka yere gitmesi kolay olmuyor. Ben de futbolculuğumda bunları yaşadım. Ancak Sabri'nin kalitesi tartışılmaz. Yerine görev alan Tanju'nun da performansı oldukça iyiydi" diye konuştu.