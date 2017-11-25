Göztepe, Akhisar'a şans tanımadı!
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde lige çok iyi başlayan iki Ege ekibi kozlarını paylaştı. Göztepe, etkili bir oyun ortaya koyarak Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti.
Bornova Stadı'ndaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda Selçuk Şahin'in kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçen Göztepe, daha sonra Halil Akbunar'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve müsabakayı bu sonuçla galip tamamladı.
Bu sonuçla puanını 21 yapan Göztepe maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 18 puanla 9. sırada kaldı.
GÖZTEPE 4 MAÇ SONRA KAZANDI
Bundan önceki galibiyetini 8. haftada Antalyaspor (3-1) karşısında elde eden sarı-kırmızılı ekip, ligde 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 21'e çıkardı.
Göztepe'yi maçta 1-0 öne geçiren Selçuk Şahin, sarı-kırmızılı formayla ilk golüne ulaştı. Tecrübeli futbolcu ligde bundan önceki golünü 22 Mayıs'ta Gençlerbirliği formasıyla Fenerbahçe'ye atmıştı.
Sarı-kırmızılı ekibin ikinci golüne imza atan Halil Akbunar, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
AKHİSARSPOR, 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Ligde Göztepe mağlubiyetiyle üst üste 5. maçta kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu periyotta sadece 2 puan alabildi.
Akhisarspor'da sakatlığı nedeniyle 5 lig ve 1 kupa maçında forma giyemeyen Olcan Adın, Göztepe maçıyla tekrar sahalara döndü. Olcan, karşılaşmanın 70. dakikasında Aykut Çeviker'in yerine oyuna girdi.
Stat: Bornova
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Kosanovic, Traore, Gouffran, Selçuk Şahin, Rotman (Dk. 54 Ngando), Halil Akbunar (Dk. 88 Sabri Sarıoğlu), Castro, Jahovic (Dk. 83 Ghilas)
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 78 Hora), Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Aykut Çeviker (Dk. 70 Olcan Adın), Emnes (Dk. 81 Muğdat Çelik)
Goller: Dk. 69 Selçuk Şahin, Dk. 79 Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 64 Selçuk Şahin, Dk. 77 Jahovic (Göztepe), Dk. 90+2 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor)
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:52
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''Gerekeni yapacağız''
Toplam 3
Yorum
Cevdet yürü be BAskan . kim tutar seni.. en iyi Baskanlardan biri de sensin Sayin Muharrem BEY..
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''Ya gideyim ya uzatın''
Toplam 19
Yorum
beko 15 milyon euroya fikret orman vidal i tolisso yu asensio yu alır olum souzaya 4 milyon euro verseler fener zaten satar
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''Ya gideyim ya uzatın''
Toplam 19
Yorum
REAL FB Yazilanlar cok, resmi teklif yok, RVP ye de yok cinden, hollanda dan teklifler var vs.Para verip alan yok. Belese verirlerse alacaklar...
Göztepe, Akhisar'a şans tanımadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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