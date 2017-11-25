 Göztepe, Akhisar'a şans tanımadı! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    , Akhisar'a şans tanımadı!

    Göztepe, Akhisar'a şans tanımadı!

    Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde lige çok iyi başlayan iki Ege ekibi kozlarını paylaştı. , etkili bir oyun ortaya koyarak Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti.

    Bornova Stadı'ndaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda Selçuk Şahin'in kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçen , daha sonra Halil Akbunar'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve müsabakayı bu sonuçla galip tamamladı.

    Bu sonuçla puanını 21 yapan Göztepe maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. ise 18 puanla 9. sırada kaldı.

    GÖZTEPE 4 MAÇ SONRA KAZANDI
    Bundan önceki galibiyetini 8. haftada Antalyaspor (3-1) karşısında elde eden sarı-kırmızılı ekip, ligde 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 21'e çıkardı.

    Göztepe'yi maçta 1-0 öne geçiren Selçuk Şahin, sarı-kırmızılı formayla ilk golüne ulaştı. Tecrübeli futbolcu ligde bundan önceki golünü 22 Mayıs'ta Gençlerbirliği formasıyla Fenerbahçe'ye atmıştı.

    Sarı-kırmızılı ekibin ikinci golüne imza atan Halil Akbunar, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

    AKHİSARSPOR, 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
    Ligde Göztepe mağlubiyetiyle üst üste 5. maçta kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu periyotta sadece 2 puan alabildi.

    Akhisarspor'da sakatlığı nedeniyle 5 lig ve 1 kupa maçında forma giyemeyen Olcan Adın, Göztepe maçıyla tekrar sahalara döndü. Olcan, karşılaşmanın 70. dakikasında Aykut Çeviker'in yerine oyuna girdi.

    Stat: Bornova

    Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

    Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Kosanovic, Traore, Gouffran, Selçuk Şahin, Rotman (Dk. 54 Ngando), Halil Akbunar (Dk. 88 Sabri Sarıoğlu), Castro, Jahovic (Dk. 83 Ghilas)

    Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 78 Hora), Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Aykut Çeviker (Dk. 70 Olcan Adın), Emnes (Dk. 81 Muğdat Çelik)

    Goller: Dk. 69 Selçuk Şahin, Dk. 79 Halil Akbunar (Göztepe)

    Sarı kartlar: Dk. 64 Selçuk Şahin, Dk. 77 Jahovic (Göztepe), Dk. 90+2 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor)

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:52
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