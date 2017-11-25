Göztepe, Akhisar'a şans tanımadı!

Bornova Stadı'ndaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda Selçuk Şahin'in kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçen Göztepe, daha sonra Halil Akbunar'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve müsabakayı bu sonuçla galip tamamladı.



Bu sonuçla puanını 21 yapan Göztepe maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 18 puanla 9. sırada kaldı.



GÖZTEPE 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Bundan önceki galibiyetini 8. haftada Antalyaspor (3-1) karşısında elde eden sarı-kırmızılı ekip, ligde 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 21'e çıkardı.



Göztepe'yi maçta 1-0 öne geçiren Selçuk Şahin, sarı-kırmızılı formayla ilk golüne ulaştı. Tecrübeli futbolcu ligde bundan önceki golünü 22 Mayıs'ta Gençlerbirliği formasıyla Fenerbahçe'ye atmıştı.



Sarı-kırmızılı ekibin ikinci golüne imza atan Halil Akbunar, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.



AKHİSARSPOR, 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde Göztepe mağlubiyetiyle üst üste 5. maçta kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu periyotta sadece 2 puan alabildi.



Akhisarspor'da sakatlığı nedeniyle 5 lig ve 1 kupa maçında forma giyemeyen Olcan Adın, Göztepe maçıyla tekrar sahalara döndü. Olcan, karşılaşmanın 70. dakikasında Aykut Çeviker'in yerine oyuna girdi.



Stat: Bornova



Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir



Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Kosanovic, Traore, Gouffran, Selçuk Şahin, Rotman (Dk. 54 Ngando), Halil Akbunar (Dk. 88 Sabri Sarıoğlu), Castro, Jahovic (Dk. 83 Ghilas)



Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 78 Hora), Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Aykut Çeviker (Dk. 70 Olcan Adın), Emnes (Dk. 81 Muğdat Çelik)



Goller: Dk. 69 Selçuk Şahin, Dk. 79 Halil Akbunar (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk. 64 Selçuk Şahin, Dk. 77 Jahovic (Göztepe), Dk. 90+2 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor)