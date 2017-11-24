Göztepe, galibiyet peşinde
Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet alamayan Göztepe, yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek.
Ligin 8. haftasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan, Kasımpaşa ve Beşiktaş'a ise 3-1 mağlup olan Göztepe, geçen hafta Bursaspor deplasmanından 0-0'lık skorla dönmüştü.
Son 4 haftada sadece 2 puan alabilen sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 14.00'te hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadelede Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak. Rakibiyle aynı puana sahip Göztepe, 13. hafta öncesinde 18 puan ve averajla Teleset Mobilya Akhisarspor'un bir sıra önünde 8. durumda bulunuyor.
Göztepe'de geçen sezon görev yapan teknik direktör Okan Buruk, Teleset Mobilya Akhisarspor'un başında yer alacak.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ve Mathieu Peybernes'in yanı sıra cezalı Leo Schwechlen yarınki maçta forma giyemeyecek. Oscar Scarione'nin ise oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.
Göztepe'de Halil Akbunar ve Rajko Rotman, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:06
-
Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 25
Yorum
Aygo Ikinci sinif almanyanin bir Köy takimindan rezil bir futbol anlayisiyla üc gol yemek utanc verici, verdigim bilet parasina yazik, tüm sempti
-
Yapma bunu Konya
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Golde bana göre en hatalı isim kaleciydi. Topu içeri atan Fulbolcuyuda o şaşırttı diye düşünüyorum ama takım olarak laubali olmanın bedeli.
-
Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 16
Yorum
AKİF GÜN SİZE GELİŞİ KAÇ LİRA
Göztepe, galibiyet peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.