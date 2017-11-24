 Göztepe, galibiyet peşinde – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    , galibiyet peşinde

    Göztepe, galibiyet peşinde

    Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet alamayan , yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek.

    Ligin 8. haftasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan, Kasımpaşa ve Beşiktaş'a ise 3-1 mağlup olan , geçen hafta Bursaspor deplasmanından 0-0'lık skorla dönmüştü.

    Son 4 haftada sadece 2 puan alabilen sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 14.00'te hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadelede Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak. Rakibiyle aynı puana sahip Göztepe, 13. hafta öncesinde 18 puan ve averajla Teleset Mobilya Akhisarspor'un bir sıra önünde 8. durumda bulunuyor.

    Göztepe'de geçen sezon görev yapan teknik direktör Okan Buruk, Teleset Mobilya Akhisarspor'un başında yer alacak.

    Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ve Mathieu Peybernes'in yanı sıra cezalı Leo Schwechlen yarınki maçta forma giyemeyecek. Oscar Scarione'nin ise oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.

    Göztepe'de Halil Akbunar ve Rajko Rotman, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:06
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