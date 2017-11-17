Göztepe’de 4 eksik

GÖZTEPE, Bursaspor deplasmanına 4 eksikle gitti. Tesislerde toplanan teknik heyet ve futbolcular, kara yoluyla Bursa'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılar, müthiş karşılaşma için son hazırlığını bugün Bursa'da yapacak. İzmir ekibinde kart Scwechlen'in yanı sıra sakat olan Hakan Çinemre, Scarione ve Peybernes, forma giyemeyecek