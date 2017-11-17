 Göztepe’de 4 eksik – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Göztepe’de 4 eksik

    Göztepe’de 4 eksik
    GÖZTEPE, Bursaspor deplasmanına 4 eksikle gitti. Tesislerde toplanan teknik heyet ve futbolcular, kara yoluyla Bursa'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılar, müthiş karşılaşma için son hazırlığını bugün Bursa'da yapacak. İzmir ekibinde kart Scwechlen'in yanı sıra sakat olan Hakan Çinemre, Scarione ve Peybernes, forma giyemeyecek
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:10
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