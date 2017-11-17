 Göztepe yeni başlangıç peşinde – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    yeni başlangıç peşinde

    <a href="/index/goztepe?id=4e112b09-05fb-4161-adda-8289974154fe" class="" rel="tag">Göztepe</a> yeni başlangıç peşinde

    Süper Lig'de son 3 haftada 1 puan alabilen , 12. hafta mücadelesinde yarın Bursaspor'a konuk olacak.

    Ligde Antalyaspor galibiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan , daha sonra Kasımpaşa ve Beşiktaş'a 3-1'lik skorlarla mağlup oldu. İzmir temsilcisi, 12. haftaya 17 puan ve averajla 8. sırada girdi.

    Kötü gidişine son vermek isteyen , yarın saat 14.00'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Bursaspor'la karşılaşacak.

    Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Leo Schwechlen'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Mathieu Peybernes ve Oscar Scarione yarınki maçta forma giyemeyecek.

    'de 3 sarı kartı bulunan Halil Akbunar ceza sınırında yer alıyor.

    - Süper Lig'de 33. randevu

    Bursaspor'la Süper Lig'de en son yer aldığı 2002-2003 sezonunda karşılaşan Göztepe, daha önceki 32 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Bursaspor ağlarına 28 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 35 gol gördü.

    Göztepe, rakibiyle deplasmanda oynadığı 16 müsabakada ise sahadan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle ayrıldı.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:07
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