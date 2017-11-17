Ligde Antalyaspor galibiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, daha sonra Kasımpaşa ve Beşiktaş'a 3-1'lik skorlarla mağlup oldu. İzmir temsilcisi, 12. haftaya 17 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Kötü gidişine son vermek isteyen Göztepe, yarın saat 14.00'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Bursaspor'la karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Leo Schwechlen'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Mathieu Peybernes ve Oscar Scarione yarınki maçta forma giyemeyecek.

Göztepe'de 3 sarı kartı bulunan Halil Akbunar ceza sınırında yer alıyor.

- Süper Lig'de 33. randevu

Bursaspor'la Süper Lig'de en son yer aldığı 2002-2003 sezonunda karşılaşan Göztepe, daha önceki 32 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Bursaspor ağlarına 28 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 35 gol gördü.

Göztepe, rakibiyle deplasmanda oynadığı 16 müsabakada ise sahadan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle ayrıldı.