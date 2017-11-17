Göztepe yeni başlangıç peşinde
Süper Lig'de son 3 haftada 1 puan alabilen Göztepe, 12. hafta mücadelesinde yarın Bursaspor'a konuk olacak.
Ligde Antalyaspor galibiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, daha sonra Kasımpaşa ve Beşiktaş'a 3-1'lik skorlarla mağlup oldu. İzmir temsilcisi, 12. haftaya 17 puan ve averajla 8. sırada girdi.
Kötü gidişine son vermek isteyen Göztepe, yarın saat 14.00'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Bursaspor'la karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Leo Schwechlen'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Mathieu Peybernes ve Oscar Scarione yarınki maçta forma giyemeyecek.
Göztepe'de 3 sarı kartı bulunan Halil Akbunar ceza sınırında yer alıyor.
- Süper Lig'de 33. randevu
Bursaspor'la Süper Lig'de en son yer aldığı 2002-2003 sezonunda karşılaşan Göztepe, daha önceki 32 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Bursaspor ağlarına 28 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 35 gol gördü.
Göztepe, rakibiyle deplasmanda oynadığı 16 müsabakada ise sahadan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle ayrıldı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:07
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Menajer saldırısı!
Toplam 1
Yorum
uzman menajer boşuna transfer yapıpta masraf yapmayın bu saatten sonra bi halt olmaz.başını biraz kaldırsan ince ince doğrarlar çünkü suni şampiyon belli
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 17
Yorum
sadık bırak zevzeklikleri sen git atari veya comodore oyna nasılsa o dönemdesin kafa olarakta futbol olarakta.egon bencilliğin 1000 yıl önde ama
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Fırtına'da Sosa şoku
Toplam 2
Yorum
tsssss canı isterse oynasın ona verilen parayı yusuf la abdulkadir e verin daha iye
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