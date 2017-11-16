Göztepe'de Sepil'den transfer sinyali

Karabükspor Başkanı Feridun Tankut'un istifa etmesi üzerine vakfın ikinci başkanı olan Mehmet Sepil, devre arasında gerekli takviyeleri yapabileceklerini söyledi. Göz-Göz'le adı anılan Galatasaraylı futbolcular Selçuk İnan ve Yasin Öztekin hakkında da konuşan Sepil, "Hepsi çok iyi ve değerli futbolcular. Hepsini çok isteriz. Ancak şu anda ikisiyle ilgili bir gelişme yok" dedi. Teknik Direktör Tamer Tuna ile sürekli bilgi alış verişinde bulunduklarını anlatan Mehmet Sepil, "Verdiğimiz bir karar yok. Ancak devre arası gelmeden 1 ya da 2 hafta önce Tamer Tuna'dan raporumuzu alacağız. Gerekli görülen yerlere transfer yaparız. Fakat görüştüğümüz hiçbir oyuncu yok" dedi.

Kulübün hedeflerinden de bahseden Sepil, "Yeni stadımız hizmete girene kadar Süper Lig'deki amacımız kalıcı olmak. 2 sene sonra hedeflerimiz değişecek. Ancak şu anda tehlike yaşamak istemiyoruz. Bizim tek amacımız düşme korkusu yaşamadan maratonu bitirmek. Stat hamlesinden sonra daha büyük hedefler koyabileceğimizi düşünüyoruz" yorumunu yaptı. Göztepe olarak Torbalı'da 103 dönümlük bir arazi devraldıklarını hatırlatan Mehmet Sepil, "İzmir'de önemli bir hamle gerçekleştirdik. Torbalı'ya bir spor akademisi kuracağız. Altınordu'nun başardığı şeylerin Türk futboluna örnek olması gerekiyor. Sadece spor tesisi değil, spor akademisi yapıyoruz. Bunu en hızlı şekilde hayata geçireceğiz ve bütün kulüplerin bunu yapması gerektiğini toplantıda tartıştık" ifadelerini kullandı.



"Türk oyuncu olmazsa kalite düşer"

KULÜPLER Birliği Vakfı'nda yabancı sınırlamasıyla ilgili toplantı yapıldığını aktaran Göztepe Başkan Mehmet Sepil, "Sorun sadece yabancı oyuncuyu azaltmak değil, Türk futbolcuyu da oynayabilir hale getirmek" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yabancı konusunda 2019 yılını örnek gösterdiğini hatırlatan Sepil, "Biz 2019 senesinde ne yaparız? Altyapıda neleri hayata geçiririz? bu kriterleri toplantıda konuştuk. Bu çok geniş bir konu. Eğer Süper Lig'de Türk futbolcuları oynayabilir hale getirmezsek, ligin kalitesi düşer" yorumunu yaptı.