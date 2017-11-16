 Göztepe kafilesi Bursa'ya gitti – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Göztepe kafilesi Bursa'ya gitti

    Göztepe kafilesi Bursa'ya gitti

    Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü Bursaspor'la karşılaşacak Göztepe, Bursa'ya gitti.

    Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanan teknik heyet ve futbolcular, kara yoluyla Bursa'ya hareket etti.

    Sarı-kırmızılı ekip, müsabaka için son hazırlığını yarın Bursa'da yapacak.

    Göztepe'de kart cezalısı Leo Scwechlen'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Oscar Scarione ve Mathieu Peybernes, Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

    Bursaspor ile Göztepe arasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:07
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