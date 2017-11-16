Göztepe coşacak

Spor’a konuşan Teknik Direktör Tamer Tuna, “Savunma problemini giderdiğimizde 2. yarıda Göztepe adına çok iyi hedefler de görebiliriz” dedi

SÜPER Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İyi bir kadroya sahip olduklarını ancak eksiklerinin de bulunduğunu kaydeden Tuna, "Ara transfer döneminde kesinlikle bunları da gidereceğiz" dedi. İlk yarıda fikstür gereği 9 deplasman maçı oynayacaklarını ifade eden Tuna, bunun kendilerine avantaj olarak geri döneceğinin altını çizdi. Genç çalıştırıcı, "Hücum futbolunu seviyoruz, iç sahada taraftarımızın desteğini ve saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. Savunma problemini giderdiğimizde, hücum etkinliğimizin bize ikinci yarıda çok avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Göztepe adına çok ayrı ve iyi hedefler de görebiliriz" diye konuştu.