 Göztepe'de Bursaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Göztepe'de Bursaspor maçı hazırlıkları

    Göztepe'de Bursaspor maçı hazırlıkları

    Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, idmanı şut ve taktik çalışarak tamamladı. Sakatlığı bulunan oyunculardan Hakan Çinemre antrenmana katılmazken, Mathieu Peybernes çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarın tesislerinde yapacağı çalışmanın ardından Bursa'ya gidecek.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:54
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