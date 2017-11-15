Göztepe'de Bursaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, idmanı şut ve taktik çalışarak tamamladı. Sakatlığı bulunan oyunculardan Hakan Çinemre antrenmana katılmazken, Mathieu Peybernes çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarın tesislerinde yapacağı çalışmanın ardından Bursa'ya gidecek.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:54
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