 ‘Göztepe kişiliği yaratacağız’ – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    ‘Göztepe kişiliği yaratacağız’

    ‘Göztepe kişiliği yaratacağız’
    BURSASPOR'LA deplasmanda müthiş bir maça çıkacak olan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, oluşturmak istedikleri yapılanmayı anlattı. Tuna, "Göztepe kişiliği yaratmak istiyoruz, bunu takım olarak yapmak amacındayız. Yapmak istediğimiz hem takım adına coşkulu oyunu devam ettirip hem de devam ettirirken takım karakteri yaratabilmekti. Bu yolda devam ediyoruz" dedi. Genç çalıştırıcı Bursa maçı için ise, "Her aradan sonra iyi döndük. Bursaspor maçıyla lige iyi dönmek istiyoruz. Göztepe şu an iyi bir noktada. Daha iyi olmamız için yine kazanmamız lazım" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:49
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