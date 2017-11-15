Göztepe deplasman turuna başlıyor

Tuna, yaptığı açıklamada, sezonun kalan haftalarında oyun reaksiyonu daha iyi olan bir Göztepe izleteceklerini söyledi. İyi bir kadroya sahip olduklarını ancak eksiklerinin de bulunduğunu kaydeden Tuna, "Ara transfer döneminde kesinlikle bunları da gidereceğiz. Göztepe, bu ligde uzun yıllar var olacaksa, sürdürülebilirlik, gelişim düzeyi daha yüksek olmalı, biz bunu sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Tuna, sonuçlara odaklı olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak sonuçları, eksikleri görme ya da iyi yaptıklarımızı geliştirme adına bir fırsat olarak gören teknik adamım. Türk futbolunda da böyle zaten. Maalesef tespitler, teşhisler uzun vadede olmadığında, kısa vadeli çok değişkenlikler yaşandığı için gelişim, başarı olmuyor. Ben Göztepe'de bunu yapmayacağım. Göztepe'de bulunduğum sürede ne sistemlerden ne de prensiplerimden ödün vereceğim. Takım taktiği olarak söylemiyorum, bizde de taktik ve dizilişler adına değişiklik olabilir ama genel Göztepe prensipleri ve karakteri adına bunlardan ödün vermeden ilerliyoruz."

"İKİNCİ YARI FİKSTÜRÜ AVANTAJ"

İlk yarıda fikstür gereği 9 deplasman maçı oynayacaklarını ifade eden Tuna, şunları kaydetti:

"Ligde birbirinden farklı olmayan çok takım var. Takım ve oyun kalitesi olarak ligin seviyesi yükseldi. Bu yüzden içeride oynayacağımız ikinci yarı fikstürümüzün, biraz daha bizim oyun karakterimize uygun olduğunu düşünüyorum. Hücum futbolunu seviyoruz, iç sahada taraftarımızın desteğini ve kendi saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. Savunma anlamında yaşadığımız sorunu giderdiğimizde, hücum etkinliğimizin bize ikinci yarıda çok avantaj sağlayacağını düşünüyorum. İkinci yarıda Göztepe adına çok ayrı ve iyi hedefler de görebiliriz."

''LİGDEKİ FİZİKSEL KALİTEMİZ OLDUKÇA İYİ SEVİYEDE"

Ligde 11 haftanın geride kaldığını, bu süreçte takım olarak kendilerini bildiklerini aktaran Tuna, kalan 6 haftanın ardından devre arasının da kendileri için çok büyük fırsat olacağını söyledi. Tuna, takım olarak milli maç araları hariç o kadar uzun bir kamp dönemi geçiremediklerini dile getirerek "İyi hazırlık dönemi geçirememiş oyuncularımız da var, buna rağmen ligdeki fiziksel kalitemiz oldukça iyi seviyede." ifadesini kullandı.

SON 6 HAFTADA 4 MAÇINI DEPLASMANDA OYNAYACAK

Süper Lig'de 11 hafta sonunda 17 puana ulaşan Göztepe, 6 iç saha maçında 8, deplasmandaki 5 müsabakada ise 9 puan topladı. İlk devrenin son 6 haftasında 4 maçını deplasmanda oynayacak Göztepe, 18 Kasım Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olduktan sonra Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor (D), Atiker Konyaspor ve Galatasaray'la (D) karşılaşacak.