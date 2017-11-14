Taraftar ve hedefler cezbetti

GÖZTEPE'nin başarılı kalecisi Beto, İzmir ekibine övgüler yağdırdı. 35 yaşındaki Portekizli eldiven, "Gelmeden önce, Süper Lig'e yeni çıkan bir takım ama çok ciddi taraftar potansiyeli ve geçmişi olan bir takımdan bahsedildi. Hedeflerine emin adımlarla giden bir kulüpten teklif gelince kabul ettim" dedi.