Göztepe'ye dev tesis
Göztepe’nin Torbalı’daki müthiş tesisinin tanıtımı yapıldı. Başkan Mehmet Sepil, “Son 1 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşviği ile daha başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalar başladı. Biz de sporcuları ülkemize armağan edeceğiz” dedi
ÖVÜNÇ KAYNAĞI OLACAK
Başkan Mehmet Sepil ise, "En büyük iki hayalimiz kulübe stat ve tesis kazandırmak. Stadımızın temelini attık. Şimdi de tesisimizin imzasını atacağız. Spor akademimiz hem İzmir'in hem de Türkiye'nin övünç kaynağı olacak. Her türlü eğitimin verileceği bir okul olacak. Son 1 yıl içinde Cumhurbaşkanımızın teşviği ile daha başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalar başladı. Biz gençlerin geleceğini hazırlayacağız. Kötü alışkanlıklardan gençlerimizi kurtaracağız. Tesislerimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:04
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Real Madrid'den PSG'ye müthiş teklif
Toplam 1
Yorum
yok artık bale krooss artı 200 milyon :O ver abi ver ver ver
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Elmas'a koruma
Toplam 1
Yorum
okan çok yazık oldu bu çocuğa çok üzülüyorum inşallah kurtulurda gideceği takımda toparlanır
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İtalya, 60 yıl sonra aynı kabusu yaşadı
Toplam 2
Yorum
okan 1 kupadan ne olur bak biz ağlıyormuyuz buffon 15 senedir
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