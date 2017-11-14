Göztepe'ye dev tesis

Göztepe’nin Torbalı’daki müthiş tesisinin tanıtımı yapıldı. Başkan Mehmet Sepil, “Son 1 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşviği ile daha başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalar başladı. Biz de sporcuları ülkemize armağan edeceğiz” dedi

İZMİR Torbalı Belediyesi'nin ilçede Göztepe'ye tahsis ettiği araziye inşa edilecek Göztepe Spor Akademisi Tesisleri, görkemli bir törenle tanıtıldı. Belediye Kültür Merkezi'ndeki tanıtıma İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Teknik Direktör Tamer Tuna, futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı. Sinevizyon gösterisinin ardından söz alan Görmez, projenin fikir babasının Milletvekili Atilla Kaya olduğunu belirterek, "Benden iki şey almak çok zor. Bir kız almak bir de arazi. Ama konu Göztepe olunca arazilerimiz feda olsun" diye yaptığı espriyle salonda bulunanları güldürdü.



ÖVÜNÇ KAYNAĞI OLACAK

Başkan Mehmet Sepil ise, "En büyük iki hayalimiz kulübe stat ve tesis kazandırmak. Stadımızın temelini attık. Şimdi de tesisimizin imzasını atacağız. Spor akademimiz hem İzmir'in hem de Türkiye'nin övünç kaynağı olacak. Her türlü eğitimin verileceği bir okul olacak. Son 1 yıl içinde Cumhurbaşkanımızın teşviği ile daha başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalar başladı. Biz gençlerin geleceğini hazırlayacağız. Kötü alışkanlıklardan gençlerimizi kurtaracağız. Tesislerimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.