Göztepe özüne dönüyor
Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayıp düşüşe geçen Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçına iddialı hazırlanırken, milli arada sakat ve cezalı futbolcuların takıma dönmesi Teknik Direktör Tamer Tuna'nın elini güçlendirdi.
Eksikler yüzünden son 3 haftayı sıkıntılı geçiren sarı-kırmızılıların Bursaspor karşılaşmasında yine idieal kadroyla mücadele edeceği bildirildi. Tuna'nın iyileşen stoper Peybernes'i savunmanın göbeğinde tekrar Kadu ile birlikte oynatması beklenirken, kasığındaki sakatlığı geçen Scarione'nin de orta sahadaki yerini alacağı kaydedildi. Cezasını tamamlayan Göztepe'nin en önemli gol silahı Adis Jahovic'in de Beşiktaş karşılaşmasında sahaya çıkan Nabil Ghilas'ın yerine 11'de forma giyeceği ifade edildi.
Tamer Tuna'nın son haftalarda bekleneni veremeyen Tayfur'u kızağa çekip, kanatta tecrübeli isim Gouffran'ı tercih edeceği de vurgulandı. Futbolcularıyla sık sık toplantı yapan Tamer Tuna'nın, "Futbolda inişler olduğu gibi çıkışlar da olacak. Bursaspor deplasmanında yeniden ayağa kalkacağımıza inanıyorum. Özellikle savunmada çok dikkatli olmalıyız. Rakibimizin önemli gol ayakları var. Taraftar baskısını da düşünürsek sakin kalıp, kontrollü oynamalıyız. Antalyaspor ve Sivasspor gibi zorlu deplasmanlardan nasıl galip geldiysek, Bursaspor'u evinde yenecek kapasitedeyiz" dediği bildirildi. Öte yandan Bursa'ya çıkarma yapmaya hazırlanan Göztepeli futbolseverlerin kendilerine ayrılan 2 bin 200 adet bileti tükettiği öğrenildi. İki ekip en son 2002-03 sezonunda Süper Lig'de kozlarını paylaştı. Alsancak Stadı'nda oynanan ilk karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, Bursa'daki sınavı ise Göztepe 1-0 kaybetti.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:06
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Kocaman'dan Volkan Demirel kararı
Toplam 7
Yorum
Cenk Sefalet ve acizlik içindeki sizleri hergün okumak,görmek ömrümden ömür alıyor beceriksizlik abidesi Kocaman ve ekibi.Kül ettiniz bir sezonu
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İstenmeyen adam Cenk
Toplam 2
Yorum
karakartal menajere helal olsun iyi kazık atmış. ne söyledi ne izletti de la liga gibi dev bir ligin takımına cenki sattı çok merak ediyorum hahaha
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Lucescu: Dava açacağım
Toplam 13
Yorum
AZERİTÜRK TFF-GÜNAHKAR-TFF-nin başkanı istefaya göndermeli-yerine FATEH TERİM gelmeli
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