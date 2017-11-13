Göztepe toparlanıyor!

Ligde 3 maçtır galibiyete hasret kalan İzmir ekibi, milli arada moral depoluyor. Manisa’yı 2-0 yenen sarı-kırmızılılar’da golleri transferin gözdesi Jahovic’in atması yüzleri güldürdü

SÜPER Lig'de son iki maçından yenilgiyle ayrılan ve 3 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe, milli arada adeta yara sarıyor. Hem sakat futbolcularının iyileşmesi hem de üzerlerindeki moral bozukluğunu atmak için bu arayı olumlu bir şekilde kullanmayı amaçlayan İzmir ekibi, önceki gün TFF 1. Lig'den Manisaspor'la yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazanarak geçer not aldı. Teknik direktör Tamer Tuna, ligde forma şansı bulamayan birçok oyuncusuna görev verirken, genç çalıştırıcının sergilenen performanstan memnun kaldığı öğrenildi. Özellikle karşılaşmada 2 gol atan Jahovic'in ortaya koyduğu oyun camianın yüzünü güldürürken, Makedon yıldızın transfer dedikodularına kulağını kapadığı ve sadece maçlara odaklandığı vurgulandı. Göz-Göz'de 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Bursaspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan stoperler Peybernes ve Kosanovic ile yıldız orta saha Scarione'nin de hazır hale geleceğinin bildirilmesi moralleri bir kat daha artırdı.