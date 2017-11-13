Göztepe, geleceğini inşa ediyor
İzmir'in Torbalı ilçesinde 103 dönüm arazi üzerine yapılacak olan Göztepe Spor Akademisi Altyapı Tesisleri için tanıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Türkiye’nin övüneceği bir tesis olacak. Burayı bir akademi olarak kurguladık. Her türlü eğitimin ve dersin verildiği bir akademi olacak” dedi.
SEPİL: "TÜRKİYE'NİN ÖVÜNECEĞİ BİR TESİS OLACAK''
Lansman töreni düzenlenen tesisin Türkiye için örnek olacağını ifade eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Kalbimizdeki Göztepe'yi oluşturmak için iki şeye ihtiyacımız var: biri stat diğeri tesis. Başbakanımızın nezaretinde stadımızın temelini attık. Bugün de tesisimizin imzasını atıyoruz. Bu tesis hem İzmir'in hem Türkiye'nin övüneceği bir tesis olacak. Burayı bir akademi olarak kurguladık. Her türlü eğitimin ve dersin verildiği bir akademi olacak burası" dedi.
MİLLETVEKİLİ KAYA: "ISSIZ, KUYTU KÖŞELERE DÖNMEYECEĞİZ"
Göztepeliliği ile bilinen AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, "Bu kadar büyük bir camianın İzmir sınırları içerinde 1 metrekare dahi arazisinin olmaması beni çok üzmüştü. Bugünkü atılacak imza bizim için, kulübümüz için 14 Haziran gibi, 6 Eylül gibi bir dönüm noktasıdır. Bugün atılacak imza bizi bir daha ıssız, kuytu köşelere döndürmeyecek" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Torbalı Belediyesi'nin, Göztepe Spor Akademisi Altyapı Tesisleri yapımı için sarı-kırmızılı kulübe tahsis edilen 103 dönümlük arazinin imzaları atıldı. Törenin ardından Göztepeli futbolcular, sarı-kırmızılı taraftarlara imza dağıttı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:42
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Fellaini ocak'ta Beşiktaş'ta
Toplam 12
Yorum
ÇOK PAHALI BU SADECE ATİBA NIN YERİNİ ALIR OĞUZHAN IN YANINDAN GEÇEMEZ
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Tolgay neden şut çekmediğini açıkladı
Toplam 1
Yorum
onurrr bence fellaini alinip bu adamlar yedek kalacaksa hic gelmesin.ozzi atiba medel tolgay. fellaini ye ne gerek var simdi-kesin menajer oyunu.
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Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı
Toplam 4
Yorum
mathieu albuna eger valbuena fenerin en iyi futbolcusu ise vay halimize bence yonetimin istifa etmesi gerek transferler 0 hic bir icraatlari yok
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