 Göztepe, geleceğini inşa ediyor – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Göztepe, geleceğini inşa ediyor

    Göztepe, geleceğini inşa ediyor

    İzmir'in Torbalı ilçesinde 103 dönüm arazi üzerine yapılacak olan Göztepe Spor Akademisi Altyapı Tesisleri için tanıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Göztepe Başkanı , “Türkiye’nin övüneceği bir tesis olacak. Burayı bir akademi olarak kurguladık. Her türlü eğitimin ve dersin verildiği bir akademi olacak” dedi.

    Göztepe Spor Akademisi Altyapı Tesisleri'nin lansman töreni Torbalı Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Milletvekili , İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Göztepe Başkanı , kulüp yöneticileri, Teknik Direktör Tamer Tuna ve A takım oyuncularının yanı sıra çok sayıda taraftar da katıldı. Torbalı'nın sanayide lider olduğunu anlatan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Bugün sporda da lider olmanın startını veriyoruz. Benden iki şey almak çok zordur: biri kız almak, diğeri yer almak ama söz konusu spor olunca, Göztepe olunca 'verdim gitti' dedim" şeklinde konuştu.

    SEPİL: "TÜRKİYE'NİN ÖVÜNECEĞİ BİR TESİS OLACAK''
    Lansman töreni düzenlenen tesisin Türkiye için örnek olacağını ifade eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Kalbimizdeki Göztepe'yi oluşturmak için iki şeye ihtiyacımız var: biri stat diğeri tesis. Başbakanımızın nezaretinde stadımızın temelini attık. Bugün de tesisimizin imzasını atıyoruz. Bu tesis hem İzmir'in hem Türkiye'nin övüneceği bir tesis olacak. Burayı bir akademi olarak kurguladık. Her türlü eğitimin ve dersin verildiği bir akademi olacak burası" dedi.

    MİLLETVEKİLİ KAYA: "ISSIZ, KUYTU KÖŞELERE DÖNMEYECEĞİZ"
    Göztepeliliği ile bilinen AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, "Bu kadar büyük bir camianın İzmir sınırları içerinde 1 metrekare dahi arazisinin olmaması beni çok üzmüştü. Bugünkü atılacak imza bizim için, kulübümüz için 14 Haziran gibi, 6 Eylül gibi bir dönüm noktasıdır. Bugün atılacak imza bizi bir daha ıssız, kuytu köşelere döndürmeyecek" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Torbalı Belediyesi'nin, Göztepe Spor Akademisi Altyapı Tesisleri yapımı için sarı-kırmızılı kulübe tahsis edilen 103 dönümlük arazinin imzaları atıldı. Törenin ardından Göztepeli futbolcular, sarı-kırmızılı taraftarlara imza dağıttı.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:42
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