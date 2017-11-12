 Türkçe öğreniyorlar – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    12 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Türkçe öğreniyorlar

    Türkçe öğreniyorlar
    GÖZTEPE'nin yıldızları Segbefia, Traure, Peybernes ve Gauffran çocukları sayesinde Türkiye'le alışıyor. Sarıkırmızılı futbolcular, çocuklarının anaokulu ve ilkokula gittiğini belirtip "Onlar okulda Türkçe öğreniyor. Biz de onlardan her gün bir kelime öğreniyonuz" dediler.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:06
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