Türkçe öğreniyorlar

GÖZTEPE'nin yıldızları Segbefia, Traure, Peybernes ve Gauffran çocukları sayesinde Türkiye'le alışıyor. Sarıkırmızılı futbolcular, çocuklarının anaokulu ve ilkokula gittiğini belirtip "Onlar okulda Türkçe öğreniyor. Biz de onlardan her gün bir kelime öğreniyonuz" dediler.