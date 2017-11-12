Göztepe’de mutlu prova

Milli arada 1. Lig ekibi Manisaspor ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı takım ligdeki kötü sonuçların ardından moral buldu. Goller Adis Jahovic’ten geldi

Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayıp düşüşe geçen Göztepe, milli maç arasında TFF 1'inci Lig ekibi Grandmedical Manisaspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Göztepe mücadeleye Günay, Enes, Kadu, Kosanovic, Tanju, Serkan, Segbefia, Ngando, Halil, Ömer ve Jahovic on biriyle çıkarken, 15 ve 58. dakikadalarda golcüsü Jahovic'in sayılarıyla galip geldi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ikinci yarıya başlarken Selçuk, Emrecan, Gouffran, Tayfur, Yavuz ve Ghilas'ı oyuna dahil etti.



Jahovic itici güç

Maçın sonlarında Leo Schwechlen ve Hakan da Göztepe'de forma giyen isimler oldu. Tamer Tuna karşılaşma sonrası, milli arada eksikleri görme şansı yakaladıklarını dile getirdi. Deplasmandaki Bursaspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren genç çalıştırıcı, "Takımın hırsı yerinde. Böyle de devam edeceğiz" dedi. Tuna ayrıca golcüleri Jahovic'in takımın önemli bir itici gücü olduğunu da sözlerine ekledi.