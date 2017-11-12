Göztepe’de mutlu prova
Milli arada 1. Lig ekibi Manisaspor ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı takım ligdeki kötü sonuçların ardından moral buldu. Goller Adis Jahovic’ten geldi
Jahovic itici güç
Maçın sonlarında Leo Schwechlen ve Hakan da Göztepe'de forma giyen isimler oldu. Tamer Tuna karşılaşma sonrası, milli arada eksikleri görme şansı yakaladıklarını dile getirdi. Deplasmandaki Bursaspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren genç çalıştırıcı, "Takımın hırsı yerinde. Böyle de devam edeceğiz" dedi. Tuna ayrıca golcüleri Jahovic'in takımın önemli bir itici gücü olduğunu da sözlerine ekledi.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:05
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
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