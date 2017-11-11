Göztepe’ye milli ara ilaç oldu

SON 3 maçından sadece 1 puan çıkaran Göztepe'ye milli maç arası ilaç gibi geldi. Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarında sakat oldukları için görev alamayan stoperler Peybernes ve Kosanovic'in tamamen iyileştiği bildirildi. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve Beşiktaş'a karşı oynayamayan Scarione'nin de sakatlığını atlattığı ifade edildi. Sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında oynamayan 11 golle takımın flaş ismi Jahovic de geri dönerken, Bursa'da yine en önemli koz olacak. Bu arada İzmir ekibi bugün saat 14.00'te Manisa'yla hazırlık maçı oynayacak.