Göztepe'ye yeni altyapı tesisi

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yaptığı yazılı açıklamada, Göztepe gibi köklü bir kulübün altyapı tesisinin yapımı için Torbalı'yı seçmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini, ilçenin spor kenti olması yolunda önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Tesisin Torbalı'nın tanıtımını sağlayacağını belirten Görmez, "Tesis kurulacağı bölgenin kalkınmasına anlamlı bir değer katacak. İzmir'i temsil eden bütün spor kulüplerine kapımız açık. Burası spor yatırımları için oldukça uygun. Profesyonel, amatör fark etmez bütün kulüplerimiz için herkes elini taşın altına koysun demiştim." ifadelerini kullandı.

Torbalı Belediyesi tarafından Göztepe Kulübüne Pancar Mahallesi'nde tahsis edilen 103 dönümlük araziye yapılacak ve 8 sahanın yer alacağı altyapı tesisinin tanıtım toplantısı 13 Kasım Pazartesi günü saat 15.30'da Belediye Kültür Merkezi'nde AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın katılımıyla yapılacak.