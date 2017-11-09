Göztepe'de Yasin Öztekin harekatı
Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a sahasında 3-1 mağlup olan Göztepe'de transfer harekatı başladı.
Teknik Direktör Tamer Tuna'nın Beşiktaş maçı sonrası, "Devre arasında mutlaka takviye yapacağız" açıklamasının ardından sarı-kırmızılıların Galatasaraylı kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le ilgilendiği belirtildi. Bu sezon teknik direktör Igor Tudor'un fazla şans vermediği futbolcu için nabız yoklayan Göztepe'nin devre arasında transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulandı. Teknik heyetin, Yasin'in menajeri Ahmet Bulut'la da sık sık fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Galatasaray'la sözleşmesi mayıs ayında bitecek deneyimli futbolcunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade edildi. Yasin'i transfer edip hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Göztepe'nin bir forvet ve stoper alacağı da kaydedildi. Galatasaray'a 2014-15 sezonunda Kayseri Erciyesspor'dan transfer olan Yasin Öztekin, 1 şampiyonluk, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşandı. Galatasaray'da toplam 125 maça çıkan Yasin Öztekin, 26 gol atarken, 6 kez de A Milli Takım'ın formasını terletti.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:29
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Galatasaray'a kötü haber: Ceza onandı!
Toplam 13
Yorum
tabiki feguliye 3 maç feguli elleriyle iteleyince bazılarınınanalarını a..larına parmakları sokulmuş rahatsız olanlarda tahkime falan selam letmişlerdir bizde onl
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''Arda Türkiye'ye gelmez!''
Toplam 5
Yorum
Cimbom Rüyamda takıma dönmüşsün, kan ter içinde uyandım. Rüya olduğunu anlayınca hemen iki rekat şükür namazı kıldım. Sakın gelme.
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Aziz Yıldırım döneminde sadece 4 istifa
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Gelen gideni hep aratıyor advocaat geldiğinde pereira'yı aradık, aykut geldiğinde ise advocaat'ı arar olduk,gidince aramayacağımız şey, AZİZ
Göztepe'de Yasin Öztekin harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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