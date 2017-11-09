 Göztepe'de Yasin Öztekin harekatı – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Göztepe'de Yasin Öztekin harekatı

    Göztepe'de Yasin Öztekin harekatı

    Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a sahasında 3-1 mağlup olan Göztepe'de transfer harekatı başladı.

    Teknik Direktör Tamer Tuna'nın Beşiktaş maçı sonrası, "Devre arasında mutlaka takviye yapacağız" açıklamasının ardından sarı-kırmızılıların Galatasaraylı kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le ilgilendiği belirtildi. Bu sezon teknik direktör Igor Tudor'un fazla şans vermediği futbolcu için nabız yoklayan Göztepe'nin devre arasında transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulandı. Teknik heyetin, Yasin'in menajeri Ahmet Bulut'la da sık sık fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

    Galatasaray'la sözleşmesi mayıs ayında bitecek deneyimli futbolcunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade edildi. Yasin'i transfer edip hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Göztepe'nin bir forvet ve stoper alacağı da kaydedildi. Galatasaray'a 2014-15 sezonunda Kayseri Erciyesspor'dan transfer olan Yasin Öztekin, 1 şampiyonluk, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşandı. Galatasaray'da toplam 125 maça çıkan Yasin Öztekin, 26 gol atarken, 6 kez de A Milli Takım'ın formasını terletti.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:29
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