 Ömür boyu men – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Ömür boyu men

    Ömür boyu men

    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş maçında küfürlü pankart açan holiganlara sert çıktı, “Ömrü billah stada giremeyecekler” dedi

    GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş maçında kuzey kale arkası tribünde küfürlü pankart açılmasına ateş püskürdü. Sepil, "O pankartı gördüğüm an gözlerime inanamadım, adeta dünyam başıma yıkıldı. Bunu yapanlar küçük egolarını Göztepe'den üstün görenlerdir. Söyleyeceğim tek şey, bunlar asalaktır" dedi. BİRKAÇ kişilik grubun sorumsuzluğu yüzünden gerçek Göztepe taraftarının zan altında kaldığını belirten Başkan Sepil, "Bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ömrü billah stada giremeyecekler. Biz de haklarında dava açabiliriz" diye konuştu.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:38
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