Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'in acı günü
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil'in annesi Aliye Sepil vefat etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Aliye Sepil'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camisi'nden kaldırılacağı belirtildi.
Aliye Sepil'in cenazesinin İzmir Paşaköprü Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:47
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