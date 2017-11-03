 Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'in acı günü – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'in acı günü

    Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'in acı günü

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil'in annesi Aliye Sepil vefat etti.

    Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Aliye Sepil'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camisi'nden kaldırılacağı belirtildi.

    Aliye Sepil'in cenazesinin İzmir Paşaköprü Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:47
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