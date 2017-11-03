Göz Göz pusuda

Ligin yeni takımı Göztepe, Kartal’ı gözüne kestirdi. Teknik direktör Tamer Tuna, “Eksiklere rağmen başarımızın tesadüf olmadığını göstereceğimiz bir 90 dakikaya çıkacağız” diyor

LİGDEKİ ilk sezonunda aldığı sonuçlarla öne çıkan Göztepe'nin aklı fikri Beşiktaş'ta... Kartal'ı konuk edeceği haftada çalışmalarını aralıksız sürdüren sarı-kırmızılılar, rakibine gözdağı veriyor. Daha önce Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Göz Göz'ün hocası Tamer Tuna, taraftarları önünde kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını söylüyor. Önemli eksiklerinin olduğunu kaydeden Tuna, "Bunu mazaret saymadan sahaya çıkıp, 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Süper Lig'deki ilk sezonumuzda aldığımız sonuçların tesadüf olmadığını bu önemli 90 dakikada göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılılarda zorlu Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Geride kalan 10 haftada 11 kez rakip fileleri havalandıran ve gol krallığında zirvede yer alan Jahovic, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Emrecan, Hakan ve Peybernes de bu müsabakada yer alamayacak.

