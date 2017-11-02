 Tamer Tuna iş başında – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Tamer Tuna iş başında

    Tamer Tuna iş başında
    Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna da Monaco maçını izleyenler arasında yer aldı. Tuna, karşılaşmayı büyük bir dikkatle takip etti.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
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