Tamer Tuna iş başında
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna da Monaco maçını izleyenler arasında yer aldı. Tuna, karşılaşmayı büyük bir dikkatle takip etti.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:07
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