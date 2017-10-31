Göztepe'de heyecanlı bekleyiş

Ligde en son 2002-03, Türkiye Kupası'nda ise 2004-05 sezonlarında kozlarını paylaşan iki ekibin maçlarında gol yağmuru yaşandı. Süper Lig'de 3 Mart 2003'te oynanan Beşiktaş-Göztepe müsabakası Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi. Beşiktaş'ın 100'üncü yaşını kutladığı o karşılaşmada tam 10 gol atıldı. Siyah-beyazlılar, İzmir ekibini 7-3 yenerken, futbolseverler ligin en gollü maçlarından birine şahit oldu.



Süper Lig'de yine aynı sezonda Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı. Göztepe ve Beşiktaş'ın 2001-02'de oynadığı maçlar da oldukça gollü geçti. Göztepe, sezonun ilk yarısındaki müsabakada Beşiktaş'a Atatürk Stadı'nda 6-0'lık skorla mağlup olurken, İnönü Stadı'ndaki rövanşı 2-1 kazanmayı başardı. Göztepe, Beşiktaş ile tarihinde İzmir'de oynadığı son 12 resmi karşılaşmayı ise kazanamadı. Kara Kartal'ı İzmir'de en son 1973-74 sezonunda 2-0'la geçen Göztepe, o yıldan sonra 7 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. Bir dönem Beşiktaş'ta futbolcu olarak görev yapan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise siyah-beyazlı formayla Göztepe'ye 3 kez rakip oldu.



Tuna, Beşiktaş'ta 2001-02 ve 2002-03'te sarı-kırmızılılara karşı ter döktü. Son 2 sezonda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yaparak 2 şampiyonluk yaşayan Tuna, hocasına ilk kez rakip olacak. Göztepe'de forma giyen sol bek Tanju, kaleci Günay ve golcü Ömer de pazar günü şans verilmesi halinde eski takımlarına karşı görev alacak. Büyük ilginin olması beklenen maçın biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. VIP tribünü 200, numaralı 100, kale arkası 15 ve misafir tribünü 20 TL olarak belirlenirken Beşiktaş taraftarına 495 kişilik yer ayrıldı. Göztepe'de kart cezalısı Jahovic ile sakatlıkları süren Emrecan ve Hakan görev alamayacak, tedavisi süren Peybernes'in durumu hafta sonu netleşecek.