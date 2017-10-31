Göz-Göz’e art arda müjde

KASIMPAŞA'ya yenilen Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı kritik Beşiktaş maçı öncesi sakat oyuncularından gelen haberle moral buldu. Son maçta sakatlanan stoper Kosanovic ile Schwechlen'in durumlarının ciddi olmadığı ifade edildi. Yine bir süredir sakatlığı bulunan Peybernes'in de takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi. Göztepe'ye bir müjde de Torbalı'da yapmayı planladığı tesislerden geldi. 103 bin 271 metrekarelik arazinin Göztepe'ye resmen devredildiği öğrenildi.