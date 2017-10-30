Göztepe'ye Beşiktaş maçı öncesi müjde
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor beraberliğinin ardından Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilen ve düşüşe geçen Göztepe, Pazar günü evinde oynayacağı kritik Beşiktaş maçı öncesi sakat oyuncularından gelen haberle moral buldu.
Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında belinden sakatlanan ve kadrodan son anda çıkarılan stoper Kosanovic ile aynı maçta sol baldırından sakatlanan Leo Schwechlen'in durumlarının ciddi olmadığı ifade edildi. Ayrıca Alanyaspor müsabakasında adale sakatlığı yaşayan ve Kasımpaşa sınavında forma giyemeyen diğer stoper Peybernes'in de takımla idmanlara katılacağı öğrenildi. Göztepe'de ayrıca haftalardır sakatlığı yüzünden düzenli forma giyemeyen golcü Ghilas'ın da tamamen iyileştiği bildirildi. Adis Jahovic'in cezalı olması nedeniyle sıkıntıya giren Teknik Direktör Tamer Tuna'nın Ghilas'ı Beşiktaş maçında ilk 11'e koyacağı kaydedildi.
Göztepe'ye bir müjde de Torbalı'da yapmayı planladığı tesislerden geldi. Pancar Mahallesi'nde bulunan 103 bin 271 metrekarelik taşınmaz arazinin Göztepe'ye resmen devredildiği öğrenildi. Altyapı tesislerinin yapılacağı arazide inşaatın 1 ay içinde başlayacağı vurgulanırken, tanıtım lansmanının Cuma günü gerçekleştirileceği ifade edildi. Tesiste 8 adet futbol sahası, 2 adet tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, yarı açık yüzme havuzu, kafeterya, sosyal alanlar, eğitim-öğretim binası, idari bina ve sporcu konaklama alanları yer alacak. Başkan Vekili Talat Papatya, çok önemli bir yatırımın daha başlayacağını söyledi.
Papatya, "Stadımızdan sonra Torbalı'da yapılacak altyapı tesislerimiz tarihimizin ikinci büyük projesi olarak kayıtlara geçecek. Cuma günkü tanıtımdan sonra çok hızlı bir şekilde inşaat başlayacak. Bizim için stat ve tesisleşme her şeydan çok daha önemli" yorumunu yaptı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:54
-
Monaco maçının hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
cem şu maça halis özkahyayla cünet çakır ı versinlerde türkiyede neler çektiğimizi görsünler.
-
Lens eleştirilere yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Sayın F.Orman ; Lens çok beğendiğimiz ve Beşiktaşta görmek istediğimiz bir isim kendiside Beşiktaşta oynamayı çok istiyor LENS NEREYE KOŞUYOR
-
İlla bağıralım mı!
Toplam 68
Yorum
vtndş cenk ergün geçen haftayı taraflı olarak ve doğal olarak hakemle kaybettik diye yorumluyor oysa hakemle 1puanı kurtardık demesi lazım dürüstç
Göztepe'ye Beşiktaş maçı öncesi müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.