Jahovic’ten ceza için özür mesajı

Süper Lig'de Kasımpaşa maçının bitiminde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi. Cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek Jahovic, Instagram' dan açıklamalarda bulundu ve "Cezalı duruma düştüğüm için çok üzgünüm. Ailemin üzerine yemin ederim, hakeme kötü bir söz söylemedim" ifadelerini kullandı.