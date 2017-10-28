 Göztepe, İstanbul'dan puansız döndü – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , İstanbul'dan puansız döndü

    Göztepe, İstanbul'dan puansız döndü

    Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan , bu sezon dış sahada ikinci, toplamda üçüncü kez yenildi.

    Kasımpaşa karşısında geriye düştüğü maçta beraberliği yakalamasına rağmen rakibinin gollerine engel olamayan , sahadan 3-1'lik skorla mağlubiyetle ayrıldı. Dış sahada Kayserispor (0-1) ve İzmir'de Medipol Başakşehir'e (1-2) mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 3. yenilgisini Kasımpaşa'dan aldı.

    Bu sezon 21 gole ulaşan Göztepe, 10 maçın 9'unda gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, art arda 8. karşılaşmada fileleri havalandırdı.

    JAHOVİC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
    Kasımpaşa maçının bitiminde gördüğü sarı kartla bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Göztepe'nin golcü oyuncusu Adis Jahovic, cezalı duruma düştü.

    Makedon golcü, 5 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

    CASTRO'NUN GOLÜ YETMEDİ
    Eski takımına karşı Göztepe'nin beraberlik golünün kaydeden Andre Castro, üst üste 2. toplamda 3. golüne ulaştı.

    Portekizli futbolcu, Tayfur Bingöl'le Adis Jahovic'ten sonra en golcü ikinci isim konumunda bulunuyor.

    LEO VE GHİLAS TEKRAR FORMA ŞANSI BULDU
    Göztepe'de ısınma sırasında sakatlanan Milos Kosanovic'in yerine müsabakada ilk 11'de oynayan Leo Schwechlen, 7 maç sonra forma şansı buldu.

    Ligde en son Demir Grup Sivasspor müsabakasında mücadele ettikten sonra sakatlığı nedeniyle 3 karşılaşmada oynayamayan Nabil Ghilas ise dün oyuna sonradan dahil oldu.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe, İstanbul'dan puansız döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.