Göztepe, İstanbul'dan puansız döndü
Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Göztepe, bu sezon dış sahada ikinci, toplamda üçüncü kez yenildi.
Kasımpaşa karşısında geriye düştüğü maçta beraberliği yakalamasına rağmen rakibinin gollerine engel olamayan Göztepe, sahadan 3-1'lik skorla mağlubiyetle ayrıldı. Dış sahada Kayserispor (0-1) ve İzmir'de Medipol Başakşehir'e (1-2) mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 3. yenilgisini Kasımpaşa'dan aldı.
Bu sezon 21 gole ulaşan Göztepe, 10 maçın 9'unda gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, art arda 8. karşılaşmada fileleri havalandırdı.
JAHOVİC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Kasımpaşa maçının bitiminde gördüğü sarı kartla bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Göztepe'nin golcü oyuncusu Adis Jahovic, cezalı duruma düştü.
Makedon golcü, 5 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
CASTRO'NUN GOLÜ YETMEDİ
Eski takımına karşı Göztepe'nin beraberlik golünün kaydeden Andre Castro, üst üste 2. toplamda 3. golüne ulaştı.
Portekizli futbolcu, Tayfur Bingöl'le Adis Jahovic'ten sonra en golcü ikinci isim konumunda bulunuyor.
LEO VE GHİLAS TEKRAR FORMA ŞANSI BULDU
Göztepe'de ısınma sırasında sakatlanan Milos Kosanovic'in yerine müsabakada ilk 11'de oynayan Leo Schwechlen, 7 maç sonra forma şansı buldu.
Ligde en son Demir Grup Sivasspor müsabakasında mücadele ettikten sonra sakatlığı nedeniyle 3 karşılaşmada oynayamayan Nabil Ghilas ise dün oyuna sonradan dahil oldu.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:38
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Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 13
Yorum
TFF ye yazıklar olsunnnn BU TFF ye yazıklar olsun..onlarda tsUN yenilmesinin istediler.bu yakup kayış GS için bunun yapmış olamazmı..bu adamın konuşmaları okunsun.du
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Medel + Negredo 20 milyon €
Toplam 11
Yorum
taner fikret başkanın yerinde olsam artıok millitakıma bjk taşlı yıldızları göndermeyip bu cezaları veto ederim
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İngilizler'in umudu 17'lik Türk
Toplam 4
Yorum
sönmez neden ilgilensinler ki Türkiye başarılı olur sonra ve fatih terimler nasıl gereksiz yere para yiyebilirler Tff fe ne yapar sonra Yazıkkk
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