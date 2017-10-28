Göztepe, İstanbul'dan puansız döndü

Kasımpaşa karşısında geriye düştüğü maçta beraberliği yakalamasına rağmen rakibinin gollerine engel olamayan Göztepe, sahadan 3-1'lik skorla mağlubiyetle ayrıldı. Dış sahada Kayserispor (0-1) ve İzmir'de Medipol Başakşehir'e (1-2) mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 3. yenilgisini Kasımpaşa'dan aldı.

Bu sezon 21 gole ulaşan Göztepe, 10 maçın 9'unda gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, art arda 8. karşılaşmada fileleri havalandırdı.



JAHOVİC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kasımpaşa maçının bitiminde gördüğü sarı kartla bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Göztepe'nin golcü oyuncusu Adis Jahovic, cezalı duruma düştü.

Makedon golcü, 5 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.



CASTRO'NUN GOLÜ YETMEDİ

Eski takımına karşı Göztepe'nin beraberlik golünün kaydeden Andre Castro, üst üste 2. toplamda 3. golüne ulaştı.

Portekizli futbolcu, Tayfur Bingöl'le Adis Jahovic'ten sonra en golcü ikinci isim konumunda bulunuyor.



LEO VE GHİLAS TEKRAR FORMA ŞANSI BULDU

Göztepe'de ısınma sırasında sakatlanan Milos Kosanovic'in yerine müsabakada ilk 11'de oynayan Leo Schwechlen, 7 maç sonra forma şansı buldu.

Ligde en son Demir Grup Sivasspor müsabakasında mücadele ettikten sonra sakatlığı nedeniyle 3 karşılaşmada oynayamayan Nabil Ghilas ise dün oyuna sonradan dahil oldu.