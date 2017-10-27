 Göztepe'nin golcüsü Beşiktaş maçında cezalı! – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Göztepe'nin golcüsü Beşiktaş maçında cezalı!

    Göztepe'nin golcüsü Beşiktaş maçında cezalı!

    Kasımpaşa-Göztepe maçının bitiş düdüğünden sonra sarı kart gören , Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

    Süper Lig'de attığı 11 golle krallık yarışında Gomis'in önünde zirvede bulunan Göztepe'nin Makedon yıldızı , Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü.

    Kasımpaşa maçının bitiş düdüğünden sonra hakeme sarı kart gören Adis Jahovic, Süper Lig'in 11. haftasındaki Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:05
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