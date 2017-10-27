Göztepe'nin golcüsü Beşiktaş maçında cezalı!
Kasımpaşa-Göztepe maçının bitiş düdüğünden sonra sarı kart gören Adis Jahovic, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Kasımpaşa maçının bitiş düdüğünden sonra hakeme sarı kart gören Adis Jahovic, Süper Lig'in 11. haftasındaki Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:05
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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