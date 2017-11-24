 Kuşadası’nda dostluk turnuvası düzenlenecek – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Kuşadası’nda dostluk turnuvası düzenlenecek

    Kuşadası’nda dostluk turnuvası düzenlenecek

    Kuşadası’nda Kulüpleri Dostluk Turnuvası düzenlenecek.

    Kuşadası Kulübü ev sahipliğinde 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak turnuvaya İzmir Golf Kulübü ile Bodrum Golf Kulübü katılacak. İki takımın 15'er kişiyle katılacağı turnuva, Kuşadası Golf Resort 'de gerçekleşecek. İzmir Golf Kulübü başkanı Heval Savaş Kaya ve Bodrum Golf Kulübü kaptanı Hüseyin Demirbağ öncülüğünde hazırlanılan turnuvanın geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. Turnuva düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:21
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