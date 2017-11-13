Camea Golf Cup 2017'de kazanan Hasan Ceylan

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Club'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen CAMEA Golf Cup 2017 Turnuvası'na Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Titanic Oteller Grubu'nun sahibi Mehmet Aygün, Calista Otel'in sahibi Ali Özdoğan, Konica-Minolta Antalya Bölge Müdürü Necdet Baş gibi isimlerden oluşan toplam 40 amatör golfçü katıldı. Turnuvanın şampiyonluğunu Hasan Ceylan elde ederken, Anıl Amitoğlu ikinci, Recep Duran üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri POYD Başkanı Hakan Duran, Matrix Travel Başkanı Yavuz Güngör ve Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ tarafından verildi. Turnuvada birinciliği elde eden Hasan Ceylan, Mart 2018'de Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılacak CAMEA Uluslararası Golf Turnuvası dünya finaline katılmaya hak kazandı. Ödül töreninde konuşan Konica-Minolta Antalya Bölge Müdürü Necdet Baş, 3 yıldır turnuvanın Türkiye serisini yaptıklarını söyledi. Turnuvada birinci olan Türkiye adına yarışacağının altını çizen Baş, "Bölge turizminin en önemli değerlerinden olan golf sporunu biz de destekliyor ve sektöre çok önem veriyoruz." dedi.