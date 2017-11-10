Erzurumluların yeni tutkusu golf olacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında farklı bir projeyi hayata geçirmek için bir süre önce kolları sıvadı.

Bu çerçevede Yakutiye ilçesinde, Olimpiyat Parkı Yerleşkesi'nde 12 dönümlük alan belirleyen yetkililer, buraya golf sahası yapmak için çalışmalara başladı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 2 ayda tamamlanma aşamasına gelen, bünyesinde 18 golf havuzunun bulunduğu saha, Türkiye'nin sayılı, bölgenin de en büyük akademik ve modern golf sahası olma özelliğini taşıyor.

Vatandaşların büyük ilgi gösterip golf oynamaya başladığı sahanın resmi açılışı, peyzaj düzenlemesinin ardından gelecek yıl gerçekleştirilecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü Ahmet Dal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla inşa edip bitirme aşamasına getirdikleri golf sahasının Erzurumluların vakit geçirebilecekleri açık hava eğlence merkezi olacağını dile getirdi.

Golf ve diğer sportif hizmetlerle insanlara güzel vakit geçirme imkanı sağlamak istediklerini aktaran Dal, "Saha, 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde 18 havuzumuz var. Her havuzda aynı anda 6 ya da 8 kişi, ikişer kişilik gruplar halinde golf oynayabilecek. Orta bölümde daha uzun vuruşlar için bir alanımız var. Bu havuzun içinde de çeşitli yerlerde golf delikleri olacak." diye konuştu.

Dal, golf sahasında çeşitli turnuvalar yapmayı amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, ülkeye kazandırdığımız bu golf sahasında yetişecek sporcular ile golfün zengin sporu olduğu algısını ortadan kaldırmak, kentin turizm ve ekonomisine katkı sunacak uluslararası organizasyonları buraya getirmek. Bütün bunları yaparken halkımızdan aldığımız teveccüh, gösterilen ilgi, çocuklarımızın gözlerindeki parıltı bizleri mutlu ediyor."

- "Doğu Anadolu'nun en büyük ve modern akademik golf sahası"

Sahanın, Türkiye'nin sayılı akademik golf merkezlerinden olduğuna işaret eden Dal, şu ifadeleri kullandı:

"Burası, Doğu Anadolu'nun en büyük ve modern akademik golf sahası. Bu, biraz arsa fiyatlarıyla da alakalı. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de böyle bir şey yapmak, bunu düşünebilmek veya yerel yönetim olarak şehre böyle bir şey kazandırabilmek önemli. Burada sağlıklı bir gelecek ve neslin temelleri atılıyor. Çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan sportif faaliyetlerle uzak durması Erzurum için çok önemli."

Ahmet Dal, golf sahasının kentin tanıtımına katkı sunacağını, alanın açık hava sinemasına ve toplantılara da uygun olacağını sözlerine ekledi.