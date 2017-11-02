Turkish Airlines Open 2017 Antalya'da başladı
Golfte Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 turnuvadan biri olan Turkish Airlines Open 2017, Antalya'da başladı.
Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyona, çeşitli ülkelerden en iyi 78 golfcü katılıyor.
2017 Avrupa Turu'nun sondan üçüncü etkinliği olan turnuvada, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Büyük Britanyalı Justin Rose, gümüş madalya kazanan İsveçli Henrik Stenson ile 2014 US Open galibi Alman golfçü Martin Kaymer de mücadele ediyor.
İlk gün atışlarıyla başlayan ve Türkiye'yi Ali Altuntaş, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın'ın temsil ettiği turnuvayı, farklı ülkelerinden çok sayıda golf sever takip ediyor.
Yarışmacılar, dört gün boyunca 7 milyon dolar tutarındaki toplam ödülden pay alabilmek için mücadele verecek.
Bu yılki turnuvada "par-3" 14. delikte topu deliğe tek vuruşta sokmayı başaran oyuncular, turnuva sponsorlarının ikramı olan 1 milyon uçuş mili kazanacak.
55 ülkede yapılacak canlı yayınlarla 500 milyon hanedeki 1,5 milyar insana ulaşması planlanan organizasyon, 5 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:11
-
Bilet fiyatı sadece 10 lira
Toplam 2
Yorum
mehmet Helal sana Kayseri
-
175 milyon TL Kartal'ın kasasında
Toplam 1
Yorum
Francesco85 Arada Deniz Türüç ve Ahmet Oğuz da alınırsa bu takım çok çok ilerler.
-
Artık hocamız da kaliteli!
Toplam 4
Yorum
baksoy Geçti BOR ' un pazarı sür eşeği Niğde ' ye yönetici Egemen , taraftar ve eski futbolcular bas bas bağırırken Yanal ile olmaz yeter, yeter
Turkish Airlines Open 2017 Antalya'da başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.