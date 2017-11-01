Şampiyon İngiliz Luke Eunace
Turkish Airlines World Golf Cup 2017 Turnuvası, sona erdi. Türk Hava Yolları ve Titanic Golf Club sponsorluğunda Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 62 ülkeden 104 sporcu katıldı.
Organizasyonda İngiliz Luke Eunace şampiyon olurken, ikinciliği Güney Afrikalı Warren Espey, üçüncülüğü ise Çinli Zhen Ge elde etti. Ayrıca turnuvada, en iyi gross ödülünü Maltalı John Micallef, bayrağa en yakın vuruş ödülünü erkeklerde ABD'li John Hunt, kadınlarda ise Japon Mai Tokuda aldı. Organizasyonda dereceye giren sporcular, Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2017 Pro-Am Turnuvası'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Dereceye girenlere ödülleri, Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, Türk Hava Yolları Organizasyon Müdürü Hatice Girgin, Titanic Otel yetkilileri Hasan Eker ve Yeşim Akkiraz tarafından verildi. Turnuvaya katılan oyuncular arasında ünlü İrlandalı şarkıcı Brian McFadden, Portekizli futbolcu Ricardo Pereira ve İtalyan futbolcu Michele Paramatti de yer aldı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:13
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
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