Bakan Çavuşoğlu golf turnuvasında

Serik ilçesinin Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, grubunda 2016 Rio Olimpiyatları şampiyonu Büyük Britanyalı Justin Rose ile Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ile mücadele ediyor. Turnuvada, 2016 Rio'nun gümüş madalyalı sporcusu İsveçli Henrik Stenson'un yanı sıra golfçüler Padraig Harrington, Ian Poulter, Tommy Fleetwood ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore da yer alıyor. Turnuvaya, 54'ü profesyonel ve 162'si amatör olmak üzere 216 golfçü katıldı. Organizasyon, bu akşam sona erecek.