Bakan Çavuşoğlu golf turnuvasında
Türk Hava Yolları ve Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Turkish Airlines Open 2017 Pro-Am Golf Turnuvası'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
Serik ilçesinin Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, grubunda 2016 Rio Olimpiyatları şampiyonu Büyük Britanyalı Justin Rose ile Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ile mücadele ediyor. Turnuvada, 2016 Rio'nun gümüş madalyalı sporcusu İsveçli Henrik Stenson'un yanı sıra golfçüler Padraig Harrington, Ian Poulter, Tommy Fleetwood ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore da yer alıyor. Turnuvaya, 54'ü profesyonel ve 162'si amatör olmak üzere 216 golfçü katıldı. Organizasyon, bu akşam sona erecek.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:31
-
Yıldız futbolcudan flaş itiraf: Kendimi erkek gibi hissetmiyorum
Toplam 2
Yorum
fener kim olaki bu makat duşmanı çıkaramadık
-
Yazıktır, ayıptır, günahtır
Toplam 12
Yorum
Erol Ultraaslan,selçuğa gösterdiğiniz tepkinin onda birini niçin yusuf namoğluna göstermiyorsunuz.
-
Caner Erkin gerçeği...
Toplam 10
Yorum
Köyiçi Dinlenmesi ve kafasini dagitmasi sart. Dogru karar, zaten 6 maç cezasi var. Toparlan fisek.
Bakan Çavuşoğlu golf turnuvasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.