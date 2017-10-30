World Golf Cup 2017 başladı
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde, Türk Hava Yolları ve Titanic Golf Clup sponsorluğunda düzenlenen ve dünyadaki en önemli amatör golf turnuvası olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines World Golf Cup 2017 dünya finali başladı.
Yarın sona erecek turnuvaya 62 ülkeden 104 sporcu katıldı. Turnuvada ilk 6'ya giren sporcular 2-5 Kasım tarihlerinde Serik'te yapılacak Turkish Airlines Open 2017 kapsamındaki pro-am turnuvasında mücadele etme şansı bulacak. Turnuvadaki oyuncular arasında İrlandalı ünlü şarkıcı Brian McFadden, Portekizli eski futbolcu Ricardo Pereira ve İtalyan eski futbolcu Michele Paramatti de yer aldı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:21
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Gary Medel’e ceza yolda
Toplam 18
Yorum
sen çok anlıyorsun tolgayı napcan peki şuan 5 ozi 5 medel eder.adam alanya maçında girdi orta saha dirildi resmen.medelin yeri stoper bunu da bilmen lazım
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Gary Medel’e ceza yolda
Toplam 18
Yorum
Ufak sorunlar bunlar Medel'e saldiranlar'a : haketmedigi halde trip sürekli oynayip birde trip yapan bir kaptan var ortaligi geren. Medel nasil hevesli olsun ?
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 28
Yorum
Adem Bilir Hakem maçı katletmiştir. Durica maçın başında GS lı futbolcunun formasını arkadan çektiği halde sarıyı, Fernandonun ayağına taban kırmızı ka
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