 Türkiye’deki golf turnuvaları dünya basınında – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Türkiye’deki golf turnuvaları dünya basınında

    Türkiye’deki golf turnuvaları dünya basınında

    Antalya’da düzenlenen uluslararası golf turnuvaları dünya basınından ilgi görüyor.

    Antalya Belek'te düzenlenen golf turnuvaları dünya gündeminden düşmüyor. Türkiye'deki golf turnuvaları ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları 'New York Times' gazetesinde yer buldu.

    Gazeteye açıklamalarda bulunan Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu 2013'te Tiger Woods'un kıtalararası yaptığı atışı unutamadığını ifade etti. Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'de golfü tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve Türk halkına golf sporunu sevdireceklerini söyledi.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye’deki golf turnuvaları dünya basınında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.