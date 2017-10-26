Türkiye’deki golf turnuvaları dünya basınında

Antalya’da düzenlenen uluslararası golf turnuvaları dünya basınından ilgi görüyor.

Antalya Belek'te düzenlenen golf turnuvaları dünya gündeminden düşmüyor. Türkiye'deki golf turnuvaları ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları 'New York Times' gazetesinde yer buldu.



Gazeteye açıklamalarda bulunan Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu 2013'te Tiger Woods'un kıtalararası yaptığı atışı unutamadığını ifade etti. Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'de golfü tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve Türk halkına golf sporunu sevdireceklerini söyledi.

