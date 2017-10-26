Türkiye’deki golf turnuvaları dünya basınında
Antalya’da düzenlenen uluslararası golf turnuvaları dünya basınından ilgi görüyor.
Gazeteye açıklamalarda bulunan Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu 2013'te Tiger Woods'un kıtalararası yaptığı atışı unutamadığını ifade etti. Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'de golfü tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve Türk halkına golf sporunu sevdireceklerini söyledi.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:34
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
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Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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