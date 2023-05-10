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Giresunspor'da oyunculara 5 gün izin!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Bitexen Giresunspor'da oyunculara 5 günlük izin verildi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:09
Giresunspor'da oyunculara 5 gün izin!

Spor Toto Süper Lig'in 34 ile 35. haftalarındaki Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarını hükmen 3-0 galip geçecek Bitexen Giresunspor'da oyunculara 5 gün izin verildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 36. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından oyunculara 5 günlük izin verildiği belirtildi.

Futbolcuların 16 Mayıs Salı günü tesislerde toplanacağı ve Çotanak Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüreceği kaydedildi.



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