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Giresunspor üç futbolcuya geçmiş dönem ödemelerini yaptı!

Giresunspor yönetimi futbolculardan Ramon Arias, Jorman Campuzano ve Faustin Senghor'a geçmiş dönem borçları ödendi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 21:37
Giresunspor üç futbolcuya geçmiş dönem ödemelerini yaptı!

Basın sözcüsü Emrullah Ekiz, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, üç oyuncunun geçmiş dönem alacaklarına karşılıkk 244 bin avronun bugün hesaplarına yatırıldığını belirtti.

Kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak ile yönetim kurulunun futbolculara olan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini aktaran Ekiz, bu süreçte desteklerini esirgemeyerek kulübün her zaman yanında olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye camia adına teşekkür etti.

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