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Spor Toto Süper Lig haberleri: GZT Giresunspor nefes aldı

Spor Toto 1.Lig'den Süper Lig'e bu sezon yükselen GZT Giresunspor'da kritik galibiyetler takıma nefes aldırdı. Son iki maçında galip gelen GZT Giresunspor, bu seriyi devam ettirip küme düşme potasından uzaklaşmak istiyor.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 16:49
Spor Toto Süper Lig haberleri: GZT Giresunspor nefes aldı

GZT Giresunspor, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta çok kritik 6 puan elde etti.

20. Haftada deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendikten sonra 6 maç üst üste galip gelemeyen Çotanaklar, 27. Haftada sahasında oynadığı Göztepe karşılaşmasını 3-1 kazanarak 6 maçlık 3 puan özlemine son verdi.

28. Haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, 2'de 2 yaparak çıkışını sürdürdü.
Son 2 maçında 5 gol atan Yeşil Beyazlılar, kendi kalesinde ise 2 gol gördü.

GZT Giresunspor, 29. Haftada mücadelesinde 14 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Çotanaklar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak.

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