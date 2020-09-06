Yok artık... Karantinadan kaçıp İddaa bayisine gitti!
Zonguldak’ta corona virüsü testi pozitif çıkan Y.T. isimli vatandaş, evden kaçıp İddaa bayisine giderek kupon yaptı. Görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan Y.T. 3 bin 180 lira para cezasına çarptırıldı.
Zonguldak'ta corona virüsüne yakalanan ve evde karantinada olması gereken Y.T. isimli vatandaş, markette ve İddaa bayisinde görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesinde ikamet eden Y.T, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantinaya alındı. Ev karantinası devam eden Y.T.'nin Vefa Sosyal Destek grubunun kontrolü sırasında evde olmadığı tespit edildi.
Evi denetlemeye gelen ekipler, Y.T.'nin evde olmadığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken, şahsın ilk önce markete, ardından da İddaa bayiine gittiği ortaya çıktı. Ekipler tarafından yeri tespit edilen şahıs yakalanarak cezai işlem uygulandı.
3 BİN 180 LİRA CEZAYA ÇARPTIRILDI
Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, yaşanan olayın çok üzücü ve sorumsuzca olduğunu söyleyerek, "Hemen kendisi hakkında gerekli işlemi yaptık. Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre adliyeye sevk ediyoruz. 2 aydan 1 yıla kadar cezası var. Aynı zamanda da üst sınır olan 3 bin 180 TL ceza uyguladık. Bu ceza ayrı bir olay. Vatandaşımız bunu ayrı kişilere bulaştırıyorsa bunun vebali var" şeklinde konuştu.
- 06.09.2020
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