UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadeleleri sona erdi. Yarı final eşleşmeleri belli oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu, İki Fransa Ligi temsilcisi ile 2 Almanya Ligi temsilcisi yarı finalde mücadele edecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Leipzig - Paris Saint Germain maçı 18 Ağustos Salı saat 22.00'de
Lyon - Bayern Münih maçı 19 Ağustos Çarşamba saat 22.00'de
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi Final maçı 23 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı'nda yapılacak.
- 16.08.2020
- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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