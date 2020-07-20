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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Google'a doodle olan kimdir?

Google'a doodle olan Dilhan Eryurt kimdir?

’da görev almış ilk kadın Türk bilim insanı Google'da doodle oldu. Dilyan Eryurt'un hayatı ve yaşamı merak konusu oldu. Peki, Dilhan Eryurt kimdir?

1926 doğumlu Google arama motoruna doodle oldu. 'da görev alan ilk Türk bilim insanı olan Dilhan Eryurt, uzay alanında yaptığı çalışmalarla biliniyor.

DİLHAN ERYURT KİMDİR?

Dilhan Eryurt, 1961-1973 yılları arasında NASA'da görev yaptı. Ardından Türkiye'ye dönerek ODTÜ'de astrofizik anabilim dalını kurdu. 13 Eylül 2012'de Ankara'da geçirdiği bir kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Ay'a ilk iniş için yaptığı çalışmalar nedeniyle 1969'da Apollo Başarı Ödülü ile ödüllendirildi.

  1. 20.07.2020
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