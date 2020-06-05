Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması kararını iptal etti! 6 7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olmayacak - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Genel Başkan Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması kararını iptal etti!

Son dakika: Başkan kararını iptal etti!

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması kararını iptal etti!

Son dakika haberine göre Başkan , "15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı" ifadelerini kullanarak bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırdığını duyurdu.

Başkan , corona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında bu hafta sonu 15 ilde geçerli sokağa çıkma kısıtlamasını iptal ettiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm 'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık. Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.

  1. 05.06.2020
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