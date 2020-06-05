Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi açıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışı yaptı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Son 18 yıldır ülkemiz, yılda 500 bin ile 1 milyon arasında yeni konutun inşa edildiği görünüm sergilemiştir." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleriyle donatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK DEVLET OLDUĞUMUZU HAMDOLSUN TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK"

Corona virüsü salgını hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik. Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımız maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeli. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz." diye konuştu.

ILISU BARAJI'NA VEYSEL EROĞLU'NUN ADI VERİLDİ

Erdoğan, Ilısu Barajı'na eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun adının verildiğini bildirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, "Cumartesi-pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Böylece halkım cumartesi-pazar da artık hafta içinde olduğu gibi serbesttir." diye konuştu.

İstanbul'da açılan 285 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitki bulunuyor.

Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip.

Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.

Yeni açılan bahçelerle İstanbul'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıkacak.