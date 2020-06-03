YKS ve MSÜ sınavlarına 1 günlük ek başvuru hakkı sevinç yarattı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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ve MSÜ sınavlarına 1 günlük ek başvuru hakkı sevinç yarattı!

YKS ve MSÜ sınavlarına 1 günlük ek başvuru hakkı sevinç yarattı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ve (MSÜ) sınavı başvurularını gerçekleştiren ancak ücret ödemesinde problem yaşayan adaylar için 1 günlük ek başvuru hakkı verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na () kaydını yapan, ancak ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara yarın saat 09.00-23.59 arasında başvurularını tamamlama imkanı sağlandığını bildirdi.

Aygün, Twitter'dan, YKS kaydını yapan, ancak ödeme sistemindeki işlemlerini tamamlamayan adaylara yönelik alınan yeni kararı açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS'ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır. 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü başkanlığında toplanan, TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararlarına uyan ve uymayan kurumların temsilcilerini dinledi.

YKS ve sınavına başvuran ve başvuru sırasında sınav ücretini internet üzerinden ödeyen ancak ödeme gerçekleşmediği için kayıt işlemini tamamlayamayanlara ek başvuru hakkı tanındı.

Kamu Denetçisi Arif Dülger, mağduriyetler sonucu KDK'ye yapılan başvurular üzerine ÖSYM'ye bu konuda tavsiye kararında bulunulduğunu açıkladı.

Daha sonra söz alan ÖSYM Başkan Yardımcısı Cengiz Ceylan, bazı adayların ödeme aşamasında işlemi gerçekleştirdikten sonra olumlu ya da olumsuz şekilde gelen uyarıyı görmeden sistemi kapattıklarını söyledi.

Bu sıkıntının da bundan kaynaklandığını anlatan Ceylan, "Bu sabah itibarıyla bir çözüm yolu bulduk. İnşallah bu ayın 4'ü itibarıyla bu arkadaşlarımız yeniden kayıt yaptırabilecek. Ödemelerini de yapabilecekler." dedi.

Ceylan, komisyon üyelerinin soruları üzerine yaklaşık 2 bin kişinin başvuru yapabileceğini, bankacılık sistemi üzerinden ödeme girişiminde bulunan herkese bu hakkın tanınacağını aktardı.

  1. 03.06.2020
  2. Güncelleme: 03.06.2020 17:13
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